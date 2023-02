La Commissione Ue mette al bando TikTok sui dispositivi aziendali dei dipendenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Commissione Ue ha chiesto ai dipendenti di disinstallare l’app di TikTok dai propri dispositivi professionali entro e non oltre il 15 marzo. A dare la notizia, il portavoce dell’istituto, specificando che la decisione è stata presa per proteggere i dati. Il motivo della decisione non è stato reso noto: “Siamo contrari a dare le L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) LaUe ha chiesto aidi disinstallare l’app didai propriprofessionali entro e non oltre il 15 marzo. A dare la notizia, il portavoce dell’istituto, specificando che la decisione è stata presa per proteggere i dati. Il motivo della decisione non è stato reso noto: “Siamo contrari a dare le L'articolo proviene da Inews24.it.

