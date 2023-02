La Commissione Ue ha bandito TikTok: vietato l'uso ai dipendenti per ragioni di cybersicurezza (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'uso di TikTok è stato bandito ai dipendenti della Commissione Ue per motivi di sicurezza informatica. Il board del corporate management ha infatti deciso di sospendere l'uso dell'applicazione, ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'uso diè statoaidellaUe per motivi di sicurezza informatica. Il board del corporate management ha infatti deciso di sospendere l'uso dell'applicazione, ...

