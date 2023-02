La Commissione Ue chiede a tutti i dipendenti di disattivare TikTok ' per urgenti ragioni di sicurezza'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Commissione europea chiede ai suoi dipendenti di disinstallare TikTok #ANSA - Agenzia_Ansa : La Russia ha preparato una bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza Onu che chiede al segretario generale Ant… - ___John_Smith__ : RT @ravel80262268: La Commissione europea chiede ai suoi dipendenti di rimuovere l'app cinese per la condivisione di video TikTok dai loro… - cuneodice : Biodigestore, Boselli chiede la commissione d’inchiesta: “Chi ha garantito?” - fabriziox23 : RT @ravel80262268: La Commissione europea chiede ai suoi dipendenti di rimuovere l'app cinese per la condivisione di video TikTok dai loro… -

- Laeuropea ha vietato ai suoi dipendenti di utilizzare l'app di social media cinese TikTok per problemi di sicurezza. È stato ordinato nella mattinata a tutto il personale di rimuovere ...... trattandosi di un atto formalmente non vincolante, lapuò fare tutto da sola ed in ... Rafforzare i grandi Fatti La filiera delle telecomunicazioni in crisigaranzie al governo (e un ...

La Commissione europea chiede ai suoi dipendenti di disinstallare TikTok - Europa Agenzia ANSA

Ue vieta TikTok, Commissione chiede a dipendenti di disinstallare app Adnkronos

Ue, Commissione e Consiglio chiedono ai dipendenti di disinstallare TikTok Il Sole 24 ORE

La Commissione europea chiede a dipendenti di disinstallare TikTok Giornale di Brescia

Commissione Ue chiede a dipendenti di cancellare app TikTok Agenzia askanews

- Io vi giuro che non ci volevo credere. Allora: un a guardia giurata di Arezzo qualche anno fa rubò un carico di metalli preziosi per 4,2 milioni di euro. Colpo grosso. Lo hanno beccato e condannato ...Commissione e Consiglio europeo impongono ai dipendenti di disinstallare l'applicazione dai cellulari: "Sicurezza a rischio" ...