La Città del Vaticano realizzata con oltre 100mila mattoncini Lego. La mostra che fa impazzire grandi e piccini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Centro commerciale Leonardo, a Fiumicino, ospita fino a Gennaio 2024 la mostra di mattoncini Lego più grande d’Europa, con riproduzioni di monumenti, opere d’arte, scene di film e molto altro. LEGGI ANCHE – Perché il Vaticano è a Roma? Ecco la risposta al quesito tanto cercato Lego, passione e creatività L’azienda danese Lego produce mattoncini assemblabili dal 1949 e, oggi, a più di 80 anni di distanza grandi e piccini continuano a giocare ed entusiasmarsi, dando sfogo alla propria creatività. La mostra dei mattoncini Lego a Fiumicino, nel Centro commerciale Leonardo, è un ottimo esempio della passione per i Lego che non smette mai di coinvolgere ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Centro commerciale Leonardo, a Fiumicino, ospita fino a Gennaio 2024 ladipiù grande d’Europa, con riproduzioni di monumenti, opere d’arte, scene di film e molto altro. LEGGI ANCHE – Perché ilè a Roma? Ecco la risposta al quesito tanto cercato, passione e creatività L’azienda daneseproduceassemblabili dal 1949 e, oggi, a più di 80 anni di distanzacontinuano a giocare ed entusiasmarsi, dando sfogo alla propria creatività. Ladeia Fiumicino, nel Centro commerciale Leonardo, è un ottimo esempio della passione per iche non smette mai di coinvolgere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Le parole offensive del Ministro sono inaccettabili per la nostra città e per la comunità scolastica. Valditara si… - Agenzia_Ansa : Una misteriosa palla di ferro, che misura un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulla spiaggia di Enshu nella ci… - Tg3web : Nel centro di Milano, vicino alle strade del lusso e della moda, è nata una biblioteca privata ma gratuita e aperta… - aclilombardia : ???BRACCINI: «Attanasio, amico del bene e di Dio». A due anni dall'omicidio in Congo, l'ambasciatore è stato ricorda… - annacandr : RT @DarioNardella: Le parole offensive del Ministro sono inaccettabili per la nostra città e per la comunità scolastica. Valditara si scusi… -