"La Cina mi fa impressione". Cosa dice Mulè su Pechino (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Cina sta cercando di fare un'azione di mediazione con la Russia di Putin. Per il momento ha presentato al Cremlino un piano di intervento in dodici punti che dovrà essere vagliato dalle autorità di Mosca. E non solo. I cinesi hanno anche preso la parola nel corso dell'Assemblea generale dell'Onu chiedendo l'immediato cessate il fuoco e il rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 23 febbraio su La7. Ospite in studio il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. Putin non si ferma e minaccia anche la Moldavia@giorgiomule a #StaseraItalia: "Mi fa un'impressione positiva ciò che sta facendo la Cina" pic.twitter.com/mXiqnBz9z0 — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 23, 2023

