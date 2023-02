La Cina alle sue aziende: “Non utilizzate più i consulenti occidentali Kpmg, Pwc, EY e Deloitte” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Brutta botta per i 4 oligopolisti globali della revisione contabile e della consulenza. Il governo cinese ha invitato le aziende del paese a non fare più ricorso ai servizi offerti da Kpmg, Pwc, Deloitte ed Ernst & Young. Rischiano di andare in fumo miliardi di dollari di ricavi. Le quattro società che si spartiscono il mercato globale hanno come compito principale quello di certificare la veridicità dei bilanci ma forniscono anche consulenza aziendale e, attività molto lucrosa, piani di “ottimizzazioni fiscale”, ossia il modo per far pagare alle aziende meno tasse possibili spesso appoggiandosi ai regimi fiscali compiacenti delle giurisdizioni segrete. Il giro d’affari delle “big four” in Cina viene stimato in 2,5 miliardi di dollari l’anno. D’ora in poi le società cinesi in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Brutta botta per i 4 oligopolisti globali della revisione contabile e della consulenza. Il governo cinese ha invitato ledel paese a non fare più ricorso ai servizi offerti da, Pwc,ed Ernst & Young. Rischiano di andare in fumo miliardi di dollari di ricavi. Le quattro società che si spartiscono il mercato globale hanno come compito principale quello di certificare la veridicità dei bilanci ma forniscono anche consulenza aziendale e, attività molto lucrosa, piani di “ottimizzazioni fiscale”, ossia il modo per far pagaremeno tasse possibili spesso appoggiandosi ai regimi fiscali compiacenti delle giurisdizioni segrete. Il giro d’affari delle “big four” inviene stimato in 2,5 miliardi di dollari l’anno. D’ora in poi le società cinesi in cui ...

