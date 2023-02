La CGIL di Taranto in lutto per la scomparsa prematura di Domenico Giannico (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Spesso ci interroghiamo sulla difficoltà di poter contare su una buona classe dirigente, che aiuti anche il nostro territorio, in ogni settore, a programmare il futuro. Oggi tutta la famiglia della CGIL di Taranto piange la scomparsa di un uomo e sindacalista che invece aveva impegnato tutta la sua esistenza all’esempio, all’analisi, al futuro, essendo un marito e padre esemplare ma anche un militante rigoroso e attento, fino a diventare il segretario generale della FLC CGIL di Taranto”. Così Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, annunciando la prematura scomparsa a soli 53 anni di Domenico Giannico, eletto solo due mesi fa alla guida del sindacato della ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Spesso ci interroghiamo sulla difficoltà di poter contare su una buona classe dirigente, che aiuti anche il nostro territorio, in ogni settore, a programmare il futuro. Oggi tutta la famiglia delladipiange ladi un uomo e sindacalista che invece aveva impegnato tutta la sua esistenza all’esempio, all’analisi, al futuro, essendo un marito e padre esemplare ma anche un militante rigoroso e attento, fino a diventare il segretario generale della FLCdi”. Così Giovanni D’Arcangelo, segretario generale delladi, annunciando laa soli 53 anni di, eletto solo due mesi fa alla guida del sindacato della ...

