La buona battaglia del prof. Grygiel per la resurrezione della cultura europea

Ho un debito di gratitudine immensa verso Stanislao Grygiel che ci ha lasciati in questi giorni, ma che certamente continua dal Cielo la sua opera per la Verità e la Carità nella Chiesa e nel mondo. L'ho conosciuto probabilmente agli inizi del 1980. Era venuto a Roma con la famiglia per una richiesta di Giovanni Paolo II. Stanislao formava con Ludmila una delle giovani famiglie che Wojtyla aveva radunato attorno a sé in un legame di amicizia, di insegnamento e di sostegno nella sua diocesi di Cracovia. Un gruppo di amici che hanno poi trasmesso per iscritto questa loro esperienza singolare. Stanislao, insegnante di filosofia, collaborava in Polonia al settimanale e al mensile diocesano. Dal cardinale di Cracovia, lui pure insegnante di filosofia, di cui era stato allievo, aveva tratto il profondo radicamento nella metafisica classica, greca e ...

