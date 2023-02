Kvaratskhelia: “Napoli? Qui la gente vive di calcio, Maradona è un Dio” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Khvicha Kvaratskhelia su com’è vissuto il calcio a Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato unintervista ai canali ufficiali della UEFA. Il goergiano si è soffermato anche … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 febbraio 2023) Khvichasu com’è vissuto ilKhvichaha rilasciato unintervista ai canali ufficiali della UEFA. Il goergiano si è soffermato anche … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - ZZiliani : #Napoli esagerato. Su un collettivo che lo rende squadra all’ennesima potenza innesta due individualità capaci, spr… - anperillo : Il #Napoli non arretra di un passo neppure alla vigilia dell’impegno di #ChampionsLeague! #Kvaratskhelia e #Osimhen… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: #Kvaratskhelia: 'Dopo tutti gli allenamenti giocavo a calcio per strada per altre 3-4 ore. A #Napoli tutti amano #Marad… - napoli_network : #Kvaratskhelia: 'Dopo tutti gli allenamenti giocavo a calcio per strada per altre 3-4 ore. A #Napoli tutti amano… -