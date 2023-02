(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Corriere della Sera intervista Carolina. A 36 anni, sabato tornerà a pattinare al PalaVela di Torino. Sarà la star di «Cinema on ice», lo show che unisce colonne sonore e performance sul ghiaccio. Laracconta dove tiene tutte le coppe, ie le medaglie che ha vinto in carriera? «Non sono una persona materiale: il valore più grande ce l’hanno le esperienze che ho avuto, le persone che hoincontrato, le sensazioni che ho vissuto. Certo gli oggetti sono legati a luoghi e situazioni, rispolverano ricordi. Ètutto a casa deigenitori, a Ortisei: mamma haogni cosa. Una volta un tifoso mi mandò un gioiello, accompagnato da una bellissima lettera. Ricordo il valore di quel gesto. E ho tenutodei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Kostner: «Mia madre ha catalogato tutti i miei trofei. Ho conservato tutti i disegni dei bambini» Al CorSera: «Un… -

Ho fatto tesoro sempre delle esperienze della vita, e anche di questa ovviamente, cercando di trasformarla in uno sprone per unacrescita ulteriore". Carolinae il pattinaggio, un legame ...'Il pattinaggio farà sempre parte dellavita, con o senza competizioni', dice la campionessa. Carolinacomplice dell'ex Alex Schwazer: squalificata per un anno e 4 mesi - guarda FUORI DAL ...

Carolina Kostner: "Sogno di diventare mamma. Schwazer Mi sono rialzata grazie alla mia famiglia" Today.it

Carolina Kostner, il ritorno sul ghiaccio e il sogno: «Voglio un figlio» Corriere della Sera

Carolina Kostner è pronta per un figlio: "Ci tengo particolarmente" La Gazzetta dello Sport

Carolina Kostner torna al Pala Vela con Cinema on Ice: “Un posto ... TorinOggi.it

Carolina Kostner: "Ho trovato l'amore, adesso voglio un figlio. Ma i pattini non li toglierò mai" la Repubblica

Cresciuta sulla patinoire, anche da grande Carolina Kostner non riesce a separarsene ... Sabato, al PalaVela di Torino («Uno dei miei luoghi del cuore»), sarà la star più brillante di «Cinema on ice», ...come sta Carolina Kostner La domanda più importante: come sta oggi Carolina Kostner "Oggi devo dire che sono molto serena, ho recuperato tanto tempo insieme alla mia famiglia e agli amici, sono ...