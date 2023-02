Konsel sicuro | «Passerà la Roma contro il Salisburgo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Michael, ex portiere della, svela il suo pronostico in vista del match di Europa League di questa sera Michael, al Corriere della Sera edizionena, ha parlato così in vista di. LE PAROLE – «Ha tutte le possibilità di passare il turno. Anzi, se dovessi fare un pronostico direi che saranno gli uomini di Mourinho a passare il turno. Mi farebbe piacere, sono molto piùnista che tifoso del. Gli austriaci sono comunque temibili, molti giocatori hanno già esperienza internazionale nonostante non ci sia un undici titolare fisso. Si tratta di un club in grado di valorizzare i giovani, comprandoli a poco e rivendendoli a molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.