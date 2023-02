Kim nel mirino dello United, ma ADL lo blinda: pronto l’aumento (Di giovedì 23 febbraio 2023) Corriere dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato alcune indiscrezioni di mercato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 febbraio 2023) CorriereSport – . L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato alcune indiscrezioni di mercato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Kim nel mirino del Manchester United, De Laurentiis ha deciso: c’è la cifra! - infoitsport : Kim nel mirino del Manchester United, De Laurentiis ha deciso: c’è la cifra! - beppedama : RT @makkox: ieri nel dopopartita sky era na gara a dire na cosa da intenditori per evitare l'ovvio: 'MBP anguissa! no lobotka! no kim!'. po… - andreafacchini1 : Chi sono quelli a fianco di putin nel mondo. Assad Gli Iraniani Maduro Kim Xi Berlusconi Salvini Messina Denaro. - _beeinlove_ : RT @makkox: ieri nel dopopartita sky era na gara a dire na cosa da intenditori per evitare l'ovvio: 'MBP anguissa! no lobotka! no kim!'. po… -