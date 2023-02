Kim nel mirino del Manchester United, De Laurentiis ha deciso: c’è la cifra! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Kim Min Jae è una delle sorprese più belle di questa stagione del Napoli. Il difensore sudcoreano arrivava a vestire la maglia azzurra dopo Kalidou Koulibaly e i tifosi all’inizio erano decisamente scettici sul suo acquisto dal Fenerbahce. Le sue prestazioni, oltre al suo atteggiamento da vero leader della difesa hanno però conquistato i tifosi, così come Luciano Spalletti e la dirigenza azzurra. Ovviamente però, oltre ai tifosi azzurri Kim ha conquistato anche le attenzioni di tanti club in giro per l’Europa, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Calciomercato Napoli, la decisione su Kim Il Manchester United vorrebbe Kim Min Jae ma De Laurentiis è già proiettato al ritocco dell’ingaggio e a una blindatura attraverso l’aumento della clausola ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Kim Min Jae è una delle sorprese più belle di questa stagione del Napoli. Il difensore sudcoreano arrivava a vestire la maglia azzurra dopo Kalidou Koulibaly e i tifosi all’inizio erano decisamente scettici sul suo acquisto dal Fenerbahce. Le sue prestazioni, oltre al suo atteggiamento da vero leader della difesa hanno però conquistato i tifosi, così come Luciano Spalletti e la dirigenza azzurra. Ovviamente però, oltre ai tifosi azzurri Kim ha conquistato anche le attenzioni di tanti club in giro per l’Europa, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Calciomercato Napoli, la decisione su Kim Ilvorrebbe Kim Min Jae ma Deè già proiettato al ritocco dell’ingaggio e a una blindatura attraverso l’aumento della clausola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beppedama : RT @makkox: ieri nel dopopartita sky era na gara a dire na cosa da intenditori per evitare l'ovvio: 'MBP anguissa! no lobotka! no kim!'. po… - andreafacchini1 : Chi sono quelli a fianco di putin nel mondo. Assad Gli Iraniani Maduro Kim Xi Berlusconi Salvini Messina Denaro. - _beeinlove_ : RT @makkox: ieri nel dopopartita sky era na gara a dire na cosa da intenditori per evitare l'ovvio: 'MBP anguissa! no lobotka! no kim!'. po… - gio_benv : Ok, va bene: Kvara e Osimhen straordinari, Lobotka pure, ma nessuno nel post-partita di #EintrachtNapoli ha parlato… - pepperenda_ : RT @makkox: ieri nel dopopartita sky era na gara a dire na cosa da intenditori per evitare l'ovvio: 'MBP anguissa! no lobotka! no kim!'. po… -