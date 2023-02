Kiev ancora contro Berlusconi. Il consigliere Podolyak: «Non commentare se non capisci gli effetti sull’Italia» (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Se non sei più attuale, è meglio non commentare poiché non riesci a capire neppure gli effetti che certe vicende possono avere sulla sicurezza dell’Italia». Continua il botta e risposta tra Silvio Berlusconi e Kiev. Oggi è Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino, a rivolgersi al presidente di Forza Italia, dopo che proprio il Cavaliere aveva risposto a Volodymyr Zelensk – che lo accusava di non aver mai provato la guerra sulla sua pelle – facendogli notare di essere stato sfollato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ancor prima Berlusconi aveva suscitato l’ira di Kiev dichiarando che se al posto della premier Giorgia Meloni lui non sarebbe andato a Kiev per parlare con Zelensky, accusando poi l’Ucraina di aver ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Se non sei più attuale, è meglio nonpoiché non riesci a capire neppure gliche certe vicende possono avere sulla sicurezza dell’Italia». Continua il botta e risposta tra Silvio. Oggi è Mykhailo, ildel presidente ucraino, a rivolgersi al presidente di Forza Italia, dopo che proprio il Cavaliere aveva risposto a Volodymyr Zelensk – che lo accusava di non aver mai provato la guerra sulla sua pelle – facendogli notare di essere stato sfollato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ancor primaaveva suscitato l’ira didichiarando che se al posto della premier Giorgia Meloni lui non sarebbe andato aper parlare con Zelensky, accusando poi l’Ucraina di aver ...

