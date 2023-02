Kate Middleton sconvolge il mondo: da dove arrivano questi orecchini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cari lettori, nella rubrica di oggi voglio parlarvi degli effetti della moda e delle scelte delle celebrità mondiali sulle nuove tendenze in tema di gioielli. L'occasione mi è data dalla sfilata in passerella a Bafta della Duchessa di Cambridge Kate Middleton. Avvolta in un semplice ed elegante abito bianco stile regina degli dei, sul suo volto luminoso risaltavano dei vistosi orecchini in stile floreale. A fare notizia è stato il fatto che gli orecchini non solo erano realizzati in vil metallo, ma si potevano acquistare in un qualsiasi negozio di Zara. Immagino gli occhi sgranati delle seguaci più appassionate della coppia reale quando hanno udito la notizia. Inutile dire che questi orecchini sono andati esauriti in un battito di ciglia. Se è vero che la principessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cari lettori, nella rubrica di oggi voglio parlarvi degli effetti della moda e delle scelte delle celebrità mondiali sulle nuove tendenze in tema di gioielli. L'occasione mi è data dalla sfilata in passerella a Bafta della Duchessa di Cambridge. Avvolta in un semplice ed elegante abito bianco stile regina degli dei, sul suo volto luminoso risaltavano dei vistosiin stile floreale. A fare notizia è stato il fatto che glinon solo erano realizzati in vil metallo, ma si potevano acquistare in un qualsiasi negozio di Zara. Immagino gli occhi sgranati delle seguaci più appassionate della coppia reale quando hanno udito la notizia. Inutile dire chesono andati esauriti in un battito di ciglia. Se è vero che la principessa ...

