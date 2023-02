Juventus, tifosi e manie di persecuzione: lamentele per Gravina a San Siro! (Di giovedì 23 febbraio 2023) La partita tra Inter e Porto di ieri sera in UEFA Champions League ha visto, nella tribuna dei nerazzurri, la presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina e del presidente della federazione calcistica europea Aleksander Ceferin. Il che ha portato i tifosi della Juventus a scatenarsi sui social manie DI persecuzione – Mentre continuano le indagini sulla Juventus, aumentano le manie di persecuzione di alcuni dei suoi tifosi. Dopo aver lanciato diverse iniziative tra cui le disdette alle pay-tv, sono diversi i temi toccati con veemenza dai tifosi bianconeri sui social network. Specialmente se, a essere coinvolte, sono le altre squadre. È successo con il Napoli dopo il tema legato all’acquisto di Osimhen. È successo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) La partita tra Inter e Porto di ieri sera in UEFA Champions League ha visto, nella tribuna dei nerazzurri, la presenza del presidente della FIGC Gabrielee del presidente della federazione calcistica europea Aleksander Ceferin. Il che ha portato idellaa scatenarsi sui socialDI– Mentre continuano le indagini sulla, aumentano ledidi alcuni dei suoi. Dopo aver lanciato diverse iniziative tra cui le disdette alle pay-tv, sono diversi i temi toccati con veemenza daibianconeri sui social network. Specialmente se, a essere coinvolte, sono le altre squadre. È successo con il Napoli dopo il tema legato all’acquisto di Osimhen. È successo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI #Pogba “sogna l’Europa”. Titolo corretto: se sei un gioca… - ZZiliani : SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI Il titolo è fuorviante Per “riprendersi l’Europa” servira… - Paolo_Bargiggia : Intanto, continuate a difendere il Sistema @andagn, quella @juventusfc e ad attaccare i giornalisti non tifosi... - robertorodi76 : RT @xfrancesco60pf: D'altronde da dove nasce la protesta dei tifosi della #Juventus nel voler disdettare le #paytv se non da un desiderio d… - smelfnew : RT @guich76: Ormai mi sto distaccando definitivamente da questo mondo marcio e corrotto. Guardare la #Juventus era un momento di svago e d… -