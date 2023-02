Juventus, Sissoko: «Non possiamo uscire col Nantes» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Momo Sissoko, ex centrocampista francese della Juventus, sulla sfida tra Nantes e Juventus. I dettagli Momo Sissoko ha parlato della sfida di Europa League tra Nantes e Juventus in esclusiva a JuventusNews24. PAROLE – «Stiamo parlando della Juve, non facciamo scherzi, i bianconeri sono favoriti. Se la Juve fa una partita da Juve stasera passa il turno. Anche se sarà difficile, per via della tensione che si è accumulata in questi giorni e perché giocare a Nantes non è facile». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Momo, ex centrocampista francese della, sulla sfida tra. I dettagli Momoha parlato della sfida di Europa League train esclusiva aNews24. PAROLE – «Stiamo parlando della Juve, non facciamo scherzi, i bianconeri sono favoriti. Se la Juve fa una partita da Juve stasera passa il turno. Anche se sarà difficile, per via della tensione che si è accumulata in questi giorni e perché giocare anon è facile». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

