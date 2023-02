Juventus, Mandragora ascoltato dai pm per l’inchiesta Prisma (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Procura di Torino ha posto la lente sull’intreccio di mercato che ha coinvolto la Juventus e l’Udinese per il trasferimento di Rolando Mandragora, nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Ieri sono stati chiamati a dare la loro versione il centrocampista e suo padre che all’epoca gli faceva da agente insieme al vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia. La Gazzetta dello Sport precisa che nessuno di loro è iscritto all’elenco degli indagati, sono stati ascoltati solo come persone informate sui fatti. I magistrati Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello vorrebbero fare chiarezza su eventuali retroscena legati a una mail (datata 10 luglio 2020) in cui si faceva riferimento a “30 milioni più agenti” per calcolare i debiti nei confronti di altri club. Nel caso di Mandragora, l’Udinese aveva ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Procura di Torino ha posto la lente sull’intreccio di mercato che ha coinvolto lae l’Udinese per il trasferimento di Rolando, nell’ambito del. Ieri sono stati chiamati a dare la loro versione il centrocampista e suo padre che all’epoca gli faceva da agente insieme al vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia. La Gazzetta dello Sport precisa che nessuno di loro è iscritto all’elenco degli indagati, sono stati ascoltati solo come persone informate sui fatti. I magistrati Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello vorrebbero fare chiarezza su eventuali retroscena legati a una mail (datata 10 luglio 2020) in cui si faceva riferimento a “30 milioni più agenti” per calcolare i debiti nei confronti di altri club. Nel caso di, l’Udinese aveva ...

