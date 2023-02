Juventus, la Procura di Torino indaga su accordi fuori bilancio con Udinese e Atalanta (Repubblica) (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Procura di Torino studia le carte di accordi mai depositati in Lega tra Juventus, Atalanta e Udinese. Nel mirino, in particolare, la cessione di Mandragora all’Udinese nel 2018, per 20 milioni, con possibilità di riacquisto un anno dopo. Il sospetto degli inquirenti è che questi club fungessero da banca per far quadrare i conti della Juventus. Lo scrive Repubblica. “accordi segreti, non depositati in Lega, non solo sulle manovre stipendi, ma anche dietro alle cessioni dei calciatori ad altri club, utilizzati un po’ come fossero “banche” per far quadrare i conti della Juventus. È questo il sospetto della Procura di Torino che sta continuando ad ascoltare testimoni a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ladistudia le carte dimai depositati in Lega tra. Nel mirino, in particolare, la cessione di Mandragora all’nel 2018, per 20 milioni, con possibilità di riacquisto un anno dopo. Il sospetto degli inquirenti è che questi club fungessero da banca per far quadrare i conti della. Lo scrive. “segreti, non depositati in Lega, non solo sulle manovre stipendi, ma anche dietro alle cessioni dei calciatori ad altri club, utilizzati un po’ come fossero “banche” per far quadrare i conti della. È questo il sospetto delladiche sta continuando ad ascoltare testimoni a ...

