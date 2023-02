Juventus, ecco chi seguirà l’esempio di capitan Danilo (Di giovedì 23 febbraio 2023) capitan Danilo è stato l’apripista con quel rinnovo del contratto ormai solo da ufficializzare. Ma diversi giocatori seguiranno... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023)è stato l’apripista con quel rinnovo del contratto ormai solo da ufficializzare. Ma diversi giocatori seguiranno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Ecco il gol di #Gvardiol in #LipsiaManchesterCity che ricorda “vagamente” una cosa successa giovedì scorso negli ul… - ZZiliani : Dopo @andreaabodi ministro dello sport, ecco #Gravina presidente @FIGC dire che i giudici non sanno quello che fann… - ZZiliani : No. Ha detto: 'Non avrei mai immaginato un simile DISASTRO GESTIONALE'. È diverso. Specie perché a dirlo è un tifos… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juventus, ecco chi seguirà l’esempio di capitan #Danilo - mark5u : RT @juventusfans: Ecco il gol di #Gvardiol in #LipsiaManchesterCity che ricorda “vagamente” una cosa successa giovedì scorso negli ultimi m… -