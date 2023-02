Juventus | Bonucci | «Quando in campo ci sono i campioni ti risolvono le partite»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Leonardo, difensore e capitano della, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Nantes Leonardo, difensore e capitano della, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Nantes. Le sue dichiarazioni: VITTORIA – «sei allaqualsiasi partita da dentro-fuori diventa fondamentale per il prosieguo della stagione. All’andata il pareggio è maturato in maniera brutta ma staseravenuti fuori i valori della squadra per proseguire il cammino in Europa. Poi c’è un grande giocatore con noi, queiche posrisolverti le». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.