Juventus, battere il Nantes per il sogno dell’Europa che conta. Allegri ancora senza Chiesa e Pogba (Di giovedì 23 febbraio 2023) battere il Nantes per continuare a sognare l’Europa che conta, oltre ovviamente a tenere viva la speranza di vincere un titolo europeo la cui assenza ha ormai superato le nozze d’argento. Non solo: vincere contro i francesi per “non cadere nel ridicolo”, parole non certo nostre ma dell’istrionico tecnico dei gialloverdi, Antoine Kombouarè, che ha provveduto alla vigilia a metterci un po’ di sale in più. Del resto, è la partita più importante dell’anno per i bianconeri, un dentro o fuori decisivo perché con una sconfitta, a meno di eventuali restituzioni dei punti sottratti dalla giustizia sportiva in campionato, verrebbe meno l’ultima grande chance di approdare in Champions anche il prossimo anno così come i precedenti undici, vincere l’Europa League e così facendo qualificarsi (per giunta in prima fascia) per la ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023)ilper continuare a sognare l’Europa che, oltre ovviamente a tenere viva la speranza di vincere un titolo europeo la cui asha ormai superato le nozze d’argento. Non solo: vincere contro i francesi per “non cadere nel ridicolo”, parole non certo nostre ma dell’istrionico tecnico dei gialloverdi, Antoine Kombouarè, che ha provveduto alla vigilia a metterci un po’ di sale in più. Del resto, è la partita più importante dell’anno per i bianconeri, un dentro o fuori decisivo perché con una sconfitta, a meno di eventuali restituzioni dei punti sottratti dalla giustizia sportiva in campionato, verrebbe meno l’ultima grande chance di approdare in Champions anche il prossimo anno così come i precedenti undici, vincere l’Europa League e così facendo qualificarsi (per giunta in prima fascia) per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Buffon a #LaStampa: 'In caso di un'altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la… - cinziaju : RT @lucacimini82: Vladimir #Jugovic alla #GazzettaDelloSport : ‘Lo spirito di #Vialli per battere il #Nantes ed arrivare in fondo in #Europ… - DaVinciMichelan : RT @lucacimini82: Vladimir #Jugovic alla #GazzettaDelloSport : ‘Lo spirito di #Vialli per battere il #Nantes ed arrivare in fondo in #Europ… - CarloCampRe : RT @lucacimini82: Vladimir #Jugovic alla #GazzettaDelloSport : ‘Lo spirito di #Vialli per battere il #Nantes ed arrivare in fondo in #Europ… - CorJuve : RT @lucacimini82: Vladimir #Jugovic alla #GazzettaDelloSport : ‘Lo spirito di #Vialli per battere il #Nantes ed arrivare in fondo in #Europ… -