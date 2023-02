Juventus, Allegri: «Di Maria? I campioni sono diversi dagli altri» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Nantes Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Nantes. Le sue dichiarazioni: DI Maria – «I campioni sono diversi dagli altri, è tutto semplice non è complicato. Giocatori così alzano il livello della squadra, gli altri sono più tranquilli. Vede cose che altri non vedono, ci sono categorie dei giocatori e lui appartiene ai campioni». FAGIOLI – «Lui, Miretti son quelli che han giocato di più hanno qualità importanti. Hanno bisogno di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Massimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Nantes Massimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Nantes. Le sue dichiarazioni: DI– «I, è tutto semplice non è complicato. Giocatori così alzano il livello della squadra, glipiù tranquilli. Vede cose chenon vedono, cicategorie dei giocatori e lui appartiene ai». FAGIOLI – «Lui, Miretti son quelli che han giocato di più hanno qualità importanti. Hanno bisogno di ...

