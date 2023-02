Juve, la reazione di Allegri alla perla di Di Maria FOTO (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il gol di Di Maria è di quelli da campione vero. Il Fideo poi ne ha fatti altri due, ma la bellezza del primo ha innescato anche la reazione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il gol di Diè di quelli da campione vero. Il Fideo poi ne ha fatti altri due, ma la bellezza del primo ha innescato anche la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Allegri, il gesto al gol di Di Maria in Nantes-#Juve non sfugge alle telecamere: La reazione dell'allenatore bianc… - Professor_Juve : RT @GoalItalia: La reazione di Allegri al gioiello di #DiMaria ?? #NantesJuventus - ilbianconerocom : Nantes-Juve, che gol di Di Maria! La reazione social del club è memorabile FOTO - Giusepp34637041 : #GOBBOSEGUEGOBBO Gravina si dispera per l’Inter: la reazione che fa discutere i tifosi – VIDEO : - LLamcaj : RT @g_play84: Nella clip (annata 98/99) invece c'è la sua ormai famosa ed iconica reazione alla notizia che la juve aveva superato il turn… -