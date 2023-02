Juve, la Procura indaga sugli affari con Udinese e Atalanta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Accordi segreti e non depositati in Lega anche dietro alle cessioni dei calciatori ad altri club, utilizzati un po’ come fossero “banche” per far quadrare i conti della Juventus. È questo – scrive La Repubblica – il sospetto della Procura di Torino che sta continuando ad ascoltare testimoni a un mese dall’udienza preliminare fissata per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Accordi segreti e non depositati in Lega anche dietro alle cessioni dei calciatori ad altri club, utilizzati un po’ come fossero “banche” per far quadrare i conti dellantus. È questo – scrive La Repubblica – il sospetto delladi Torino che sta continuando ad ascoltare testimoni a un mese dall’udienza preliminare fissata per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

