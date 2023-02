Juve, ipotesi a sorpresa per Vlahovic contro il Nantes (Di giovedì 23 febbraio 2023) Massimiliano Allegri studia una mossa a sorpresa per la gara di ritorno di Europa League contro il Nantes. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic potrebbe non partire da titolare nella gara di questa sera contro il Nantes. La partita sarà valida per il ritorno degli spareggi di Europa League dopo l’1-1 dell’andata. Al suo posto Massimiliano Allegri dovrebbe puntare su Moises Kean per dare maggiore imprevedibilità e minori punti di riferimento all’attacco della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Massimiliano Allegri studia una mossa aper la gara di ritorno di Europa Leagueil. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Dusanpotrebbe non partire da titolare nella gara di questa serail. La partita sarà valida per il ritorno degli spareggi di Europa League dopo l’1-1 dell’andata. Al suo posto Massimiliano Allegri dovrebbe puntare su Moises Kean per dare maggiore imprevedibilità e minori punti di riferimento all’attacco dellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

