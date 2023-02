Juve, indagine sulle plusvalenze: sentito anche Madragora, nuove grane in vista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Continua l’inchiesta Prisma nuove grane in vista per la Juve. Non si calmano le acque e procedono le indagini dell’Inchiesta Prisma, che da mesi ha travolto il club. La Procura di Torino ha infatti posto l’accento su uno scambio di mercato tra Juve e Udinese. A essere interrogato, Rolando Madragola, venduto alla Fiorentina a titolo definitivo, sentito con il padre (all’epoca il suo agente) e il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia. A oggi, comunque, nessuno di loro risulta iscritto all’elenco degli indagati. I tre sono stati sentiti solo come persone informate sui fatti. L’indagine a carico della Juve e di tutto l’ormai gruppo ex dirigenziale si è conclusa. Ora i pm stanno svolgendo contestazioni suppletive che possono fare tra la richiesta ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Continua l’inchiesta Prismainper la. Non si calmano le acque e procedono le indagini dell’Inchiesta Prisma, che da mesi ha travolto il club. La Procura di Torino ha infatti posto l’accento su uno scambio di mercato trae Udinese. A essere interrogato, Rolando Madragola, venduto alla Fiorentina a titolo definitivo,con il padre (all’epoca il suo agente) e il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia. A oggi, comunque, nessuno di loro risulta iscritto all’elenco degli indagati. I tre sono stati sentiti solo come persone informate sui fatti. L’a carico dellae di tutto l’ormai gruppo ex dirigenziale si è conclusa. Ora i pm stanno svolgendo contestazioni suppletive che possono fare tra la richiesta ...

