Juve, i tifosi impazziti per De Maria, le reazioni sui social (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una doppietta con un gran primo gol e il secondo su rigore procurato: i tifosi della Juve impazziti per Di Maria I tifosi della Juve si godono Di Maria. L’argentino protagonista del primo tempo contro il Nantes con una doppietta. Io quando ho visto il gol di Di Maria pic.twitter.com/dou9N15H8A— ????? (@giadaxjs) February 23, 2023 il Nantes vincerà il "Premio Furbizia 2023"un solo giocatore pericoloso, nonché campione del mondo, (#DiMaria) e marcatura a….distanzarisultato: due azioni, due golcomplimenti?#NantesJuventus— Mariano (@Mariano Amelio) February 23, 2023 Il primo gol è da fantascienza, fenomeno #DiMaria— Vinz (@Vinzzz ) February 23, 2023 Se ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Una doppietta con un gran primo gol e il secondo su rigore procurato: idellaper Didellasi godono Di. L’argentino protagonista del primo tempo contro il Nantes con una doppietta. Io quando ho visto il gol di Dipic.twitter.com/dou9N15H8A— ????? (@giadaxjs) February 23, 2023 il Nantes vincerà il "Premio Furbizia 2023"un solo giocatore pericoloso, nonché campione del mondo, (#Di) e marcatura a….distanzarisultato: due azioni, due golcomplimenti?#Nantesntus—no (@no Amelio) February 23, 2023 Il primo gol è da fantascienza, fenomeno #Di— Vinz (@Vinzzz ) February 23, 2023 Se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : SERVIZIO PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO PER TIFOSI JUVENTINI Il titolo è fuorviante Per “riprendersi l’Europa” servira… - Paolo_Bargiggia : Intanto, continuate a difendere il Sistema @andagn, quella @juventusfc e ad attaccare i giornalisti non tifosi... - DiegoDeLucaTwit : I tifosi del Nantes urlano 'Serie B! Serie B!' allo Stadium. A livello internazionale viene percepita la reale enti… - crazy4ju : Cari @massimozampini @LeonettiFrank @MomblanOfficial @GianniBalzarini: sbaglio o sento i tifosi del Nantes sostener… - AlogarFF : @AntonioMileo @Deborah_Juve Quella mentale l'hanno costruita i tifosi. -