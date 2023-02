Juve, Calvo: 'Il -15 ci ha scombussolato, ora il ricorso. Rientro Pogba, ci siamo' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francesco Calvo, dirigente della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della decisiva sfida di Europa Lague contro il Nantes: "Si tratta di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francesco, dirigente della, ha parlato a Sky Sport prima della decisiva sfida di Europa Lague contro il Nantes: "Si tratta di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucacimini82 : Tranquilli… come previsto il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sarà presentato ad inizio sett prox. Be cal… - CalcioNews24 : Juve, Calvo: «Dobbiamo affrontarla come una finale» - pazzamentejuve : Calvo a Sky: 'È una partita importante, va affrontata come una finale. La stagione si costruisce di partita in part… - AndresCorder0s : RT @junews24com: #Calvo a Sky pre #NANJUV: «È una finale. Pogba è in gruppo, sul ricorso al CONI…» ???? - ArturoDb72 : RT @cmdotcom: #Juve, #Calvo: 'Il -15 ci ha confuso, ora il ricorso. Rientro Pogba, ci siamo' -