Juve, Calvo: «Dobbiamo affrontarla come una finale» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Francesco Calvo prima di Nantes-Juve, gara di ritorno degli spareggio per l’accesso agli ottavi di Europa League Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Nantes-Juve, decisiva per il passaggio agli ottavi di Europa League. Di seguito le sue parole. LA PARTITA PIU’ IMPORTANTE – «È una partita importante, va affrontata come una finale. La stagione si costruisce di partita in partita quindi è ancora lunga. Alla Juve siamo condannati alla vittoria sempre, ma sappiamo affrontarla». POGBA – «Si allena con regolarità, ha fatto tutta la partitella martedì e si è allenato ieri per la rifinitura. È in gruppo e speriamo di averlo prima possibile». CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Francescoprima di Nantes-, gara di ritorno degli spareggio per l’accesso agli ottavi di Europa League Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Nantes-, decisiva per il passaggio agli ottavi di Europa League. Di seguito le sue parole. LA PARTITA PIU’ IMPORTANTE – «È una partita importante, va affrontatauna. La stagione si costruisce di partita in partita quindi è ancora lunga. Allasiamo condannati alla vittoria sempre, ma sappiamo». POGBA – «Si allena con regolarità, ha fatto tutta la partitella martedì e si è allenato ieri per la rifinitura. È in gruppo e speriamo di averlo prima possibile». CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Inchiesta Juve, Calvo: «Presenteremo ricorso la prossima settimana»: Francesco Calvo, Chief Fo… - juve_magazine : JUVENTUS - Calvo: 'Partita da affrontare come una finale, Pogba sta recuperando' - CalcioFinanza : Inchiesta Juve, Francesco Calvo, Chief Football Officer bianconero: «Presenteremo ricorso la prossima settimana»… - lucacimini82 : Tranquilli… come previsto il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sarà presentato ad inizio sett prox. Be cal… - CalcioNews24 : Juve, Calvo: «Dobbiamo affrontarla come una finale» -