Julio Cesar: «Onana, non facile con Handanovic in panchina! Ora fiducia»

Onana è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Porto con una doppia parata che ha salvato il risultato sullo 0-0. Julio Cesar, opinionista per Prime Video, parla del periodo di adattamento del portiere camerunense.

fiducia – André Onana in Inter-Porto secondo Julio Cesar ha dato una grande dimostrazione con quella doppia parata che ha salvato il risultato prima della rete di Romelu Lukaku: «Onana è in un periodo di adattamento secondo me, non dobbiamo mettere in dubbio le sue qualità ma due parate così danno fiducia. Milan Skriniar sa che ha fatto una cosa molto bella e gliene dà atto. Avere Samir Handanovic in panchina non è mica facile, una doppia parata così ti dà fiducia.

