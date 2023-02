Joris Lachaise | «Tra le Farc e la comunità trans un’alleanza strategica»

... la Guinea, Au cimetière de la pellicule di Thierno Souleymane Diallo esplora l'eredità in pellicola conservata nel suo paese, mentre il regista francesein Transfariana testimonia ......Perpetrator - Jennifer Reede Reality - Tina Satter Silver Haze - Sacha Polak The Siren - Sepideh Farsi Stams - Bernhard Braunstein The Quiet Migration - Malene Choi Transfariana -...

Joris Lachaise: «Tra le Farc e la comunità trans un’alleanza ... Il Manifesto

Berlino, la melodia della variazione Il Manifesto

Transfariana - Film (2023) MYmovies.it

Berlino 2023: annunciati i nuovi film con Sydney Sweeney, Willem Dafoe, Alicia Silverstone Everyeye Cinema

La Palisiada - Trailer [ov st en] Cineuropa

Intervista con il regista di «Transfariana», presentato nella sezione Panorama. Una storia d'amore nata in carcere cambia la linea dell'organizzazione rivoluzionaria colombiana, fotografata durante l' ...