Joker: Folie à Deux, Lady Gaga apporterà un cambiamento importante alla sua Harley Quinn (Di giovedì 23 febbraio 2023) Pare che la storia della Harley Quinn di Joker: Folie à Deux, interpretata da Lady Gaga, sarà diversa dal canone dei fumetti in un importante dettaglio. Dopo aver visto la prima immagine della Harley Quinn di Lady Gaga in Joker: Folie à Deux, adesso scopriamo che il personaggio sarà oggetto di un importante cambiamento rispetto alla storia delle origini dei fumetti DC. Come rivelato su Twitter dall'insider KC Walsh, nel sequel di Joker Harley Quinn sarà una paziente del Manicomio di Arkham e non una psichiatra che perde il senno dopo ...

