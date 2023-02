John Wick 4, Keanu Reeves ha passato tre mesi ad allenarsi per le scene d'azione: "Siamo andati troppo oltre?" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Acrobazie spettacolari, inseguimenti e manovre in auto mai viste prima sul grande schermo, Keanu Reeves svela il contenuto delle scene d'azione di John Wick 4 che lo hanno costretto a tre mesi di preparazione fsica. Keanu Reeves non si tira mai indietro quando si tratta di eseguire di persona le incredibile acrobazie presenti nei suoi film. Il divo ha rivelato di aver trascorso tre mesi di tempo ad allenarsi per le sequenze d'azione di John Wick 4 "Sono state circa 12 settimane di allenamento. Sono nuovi livelli di azione", ha detto Reeves in una nuova featurette. "Sapete, i Nunchaku sono impegnativi da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Acrobazie spettacolari, inseguimenti e manovre in auto mai viste prima sul grande schermo,svela il contenuto delled'di4 che lo hanno costretto a tredi preparfsica.non si tira mai indietro quando si tratta di eseguire di persona le incredibile acrobazie presenti nei suoi film. Il divo ha rivelato di aver trascorso tredi tempo adper le sequenze d'di4 "Sono state circa 12 settimane di allenamento. Sono nuovi livelli di", ha dettoin una nuova featurette. "Sapete, i Nunchaku sono impegnativi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvalapezza : Oggi vorrei 'vedere' 11 John Wick in campo. *Vedere una ceppa perché ho disdetto le pay-tv #NantesJuve… - OrsoVagante : RT @HDblog: John Wick 4, finalmente il trailer ufficiale! Dal 23 marzo al cinema - badtasteit : Manca un mese all'arrivo nei cinema di John Wick 4: #KeanuReeves parla degli allenamenti sostenuti per la pellicola… - AJ_Martinez_13 : Un John Wick matando nazis. Dentrisimo - Infinity_999 : RT @TristeMietitore: John Wick mi è piaciuto, il 2 meno, il 3 no. Iron Man mi è piaciuto, il 2 meno, il 3 no. Una notte da leoni mi è piaci… -