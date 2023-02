Joan Baez racconta i suoi periodi oscuri | dalle molestie del padre agli attacchi di ansia video

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’usignolo di Woodstok toglie il velo dai segreti che l’hanno angosciata per anni. «Non ho maito prima quello che c’è in questo film, mai. Ho dovuto aspettare che i miei genitori, tutta la mia famiglia, non ci fossero più».in un’intervista a “la Repubblica” parla del documentario I am a noise presentato alla Berlinale che ne ripercorre sessant’anni di gloriosa carriera. E che, a sorpresa, si addentra in segreti e drammi familiari — ledel, la gelosia della sorella, idie l’instabilità mentale — che restituiscono un’immagine lontana dalla “santa” pacifista amatafolle.: «Vedere questo film mi travolge» Sono ricordi dolorosi: ...

BERLINO - "Era ora o mai più" dice, che incontriamo in un salottino del Berlinale Palast. L'icona folk parla del documentario che ne ripercorre sessant'anni di gloriosa carriera e che, a sorpresa, si addentra in segreti e ...

