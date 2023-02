Jennifer Lopez ha condiviso un raro video insieme ai suoi gemelli per il loro 15esimo compleanno (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jennifer Lopez ha condiviso un dolcissimo nuovo filmato insieme ai suoi figli gemelli, presentando anche foto inedite, in occasione del loro compleanno. In occasione del quindicesimo compleanno dei suoi due figli gemelli, Emme e Max, Jennifer Lopez ha dedicato loro un reel sul suo profilo Instagram, che ben presto è diventato un regalo anche per i fan. L'eccitazione generale nei confronti del contenuto deriva dalla sua rarità: la cantante non è solita condividere fotografie intime insieme ai due bambini. "Buon compleanno alle mie bellissime e brillanti noci di cocco", scrive Jennifer ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023)haun dolcissimo nuovo filmatoaifigli, presentando anche foto inedite, in occasione del. In occasione del quindicesimodeidue figli, Emme e Max,ha dedicatoun reel sul suo profilo Instagram, che ben presto è diventato un regalo anche per i fan. L'eccitazione generale nei confronti del contenuto deriva dalla sua rarità: la cantante non è solita condividere fotografie intimeai due bambini. "Buonalle mie bellissime e brillanti noci di cocco", scrive...

