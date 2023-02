Jeff Koons va sulla Luna

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo riconosco appena entro nello studio ingombro.è identico a come era nel 1980, nelle foto scattate alla sua prima personale, nel momento in cui ci chiese di considerare arte un aspirapolvere appena tirato fuori dalla scatola. Ha bei capelli, begli occhi e un bel sorriso, per usare gli aggettivi che lui stesso potrebbe scegliere nel descriversi ed è solito piazzare alla fine della maggior parte delle frasi anche se basterebbe una minore enfasi. Come forse aveva già previsto, è difficile guardarlo senza avere un flash e ricordare le opere realizzate un decennio dopo, con l’allora moglie Ilona Staller, pornostar e membro del Parlamento italiano. Nella serie Made in Heaven,si era fotografato insieme a lei in piena flagranza, con tanto di attributi sessuali in piena vista. Il mondo dell’arte per questo lo ha quasi ...