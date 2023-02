Jannik Sinner | “Il mio corpo non è nello stato giusto | non avevo più energie”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha deciso all’ultimo momento di non partecipare al torneo ATP 250 di Marsiglia. Il tennista italiano era atteso in campo alle ore 18.00 per affrontare il francese Arthur Fils negli ottavi di finale della manifestazione sul cemento transalpino, ma il nostro portacolori ha dato forfait quando mancavano soltanto una trentina di minuti all’inizio del confronto e, dunque, non sarà della partita. Lo stop arriva dopo due settimane di tour de force, caratterizzate dal trionfo all’ATP 250 di Montpellier e dalla finale persa all’ATP 500 di Rotterdam contro Daniil Medvedev. L’azzurro, grande favorito della vigilia insieme al polacco Hubert Hurkacz, ha optato per fare i bagagli anzitempo e ora si preparerà per i due Masters 1000 previsti a marzo in America.dà forfait a Marsiglia: non gioca contro Fils. ...