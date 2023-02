Jannik Sinner dà forfait a Marsiglia: non gioca contro Fils. Cos’è successo al tennista italiano? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jannik Sinner ha deciso all’ultimo momento di non partecipare al torneo ATP 250 di Marsiglia. Il tennista italiano era atteso in campo alle ore 18.00 per affrontare il francese Arthur Fils negli ottavi di finale della manifestazione sul cemento transalpino, ma il nostro portacolori ha dato forfait quando mancavano soltanto una trentina di minuti all’inizio del confronto e, dunque, non sarà della partita. L’altoatesino era reduce dal trionfo all’ATP 250 di Montpellier e dalla finale persa contro Daniil Medvedev all’ATP 500 di Rotterdam. Jannik Sinner, che aveva vinto l’unico precedente contro il giovane rivale proprio un paio di settimane fa a Montpellier, partiva con tutti i favori del pronostico e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha deciso all’ultimo momento di non partecipare al torneo ATP 250 di. Ilera atteso in campo alle ore 18.00 per affrontare il francese Arthurnegli ottavi di finale della manifestazione sul cemento transalpino, ma il nostro portacolori ha datoquando mancavano soltanto una trentina di minuti all’inizio del confronto e, dunque, non sarà della partita. L’altoatesino era reduce dal trionfo all’ATP 250 di Montpellier e dalla finale persaDaniil Medvedev all’ATP 500 di Rotterdam., che aveva vinto l’unico precedenteil giovane rivale proprio un paio di settimane fa a Montpellier, partiva con tutti i favori del pronostico e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Per Riccardo Piatti non ci sono dubbi: Jannik Sinner e Matteo Berrettini possono ambire a vincere uno Slam già ques… - sportface2016 : +++#Tennis, Jannik #Sinner a pochi minuti dal suo match di secondo turno dà forfait: ritiro da #Marsiglia+++ - Eurosport_IT : ANCORA FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Sinner accede alla seconda finale ATP nel giro di una settimana! Jannik manda… - Marylena_88 : RT @sportface2016: +++#Tennis, Jannik #Sinner a pochi minuti dal suo match di secondo turno dà forfait: ritiro da #Marsiglia+++ - SportFramesit : Jannik #sinner: Dopo Rotterdam ho iniziato a stare male. Non sono riuscito a fare allenamenti alla perfezione. Ho u… -