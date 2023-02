Jabil, licenziamenti sospesi per tre mesi: “Ora soluzioni” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutilicenziamenti sospesi per tre mesi: è l’esito del tavolo tenutosi a Roma al Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – sulla vertenza relativa allo stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale americana Jabil, che alcuni mesi fa ha deciso di licenziare 190 lavoratori su un totale di 430, al fine di ridurre l’organico a 250 unità, ritenute adeguate per saturare il lavoro – consistente soprattutto nella realizzazione di colonnine per la ricarica di batterie elettriche per conto dell’Enel – che la multinazionale giudica piuttosto scarso. In una nota emessa dopo il tavolo cui hanno preso parte i rappresentanti sindacali e i vertici della Jabil, la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria che raccoglie i delegati sindacali interni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper tre: è l’esito del tavolo tenutosi a Roma al Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – sulla vertenza relativa allo stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale americana, che alcunifa ha deciso di licenziare 190 lavoratori su un totale di 430, al fine di ridurre l’organico a 250 unità, ritenute adeguate per saturare il lavoro – consistente soprattutto nella realizzazione di colonnine per la ricarica di batterie elettriche per conto dell’Enel – che la multinazionale giudica piuttosto scarso. In una nota emessa dopo il tavolo cui hanno preso parte i rappresentanti sindacali e i vertici della, la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria che raccoglie i delegati sindacali interni ...

