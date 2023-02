Italia-Ucraina in tv oggi, Qualificazioni Mondiali 2023 basket: orario, canale, programma, streaming (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torna in campo l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco per le Qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri sfidano a Livorno questa, giovedì 23 Febbraio, l’Ucraina nella penultima giornata per il girone L (inizio del match previsto alle ore 21:00). Pass già in tasca per Marco Spissu e compagni, grazie all’importante successo in trasferta contro la Georgia nell’ultima finestra disputata a Novembre 2022. L’Italia chiuderà poi il percorso di qualificazione alla rassegna iridata – che si svolgerà quest’estate in Asia tra Indonesia, Filippine e Giappone – domenica sera in Spagna contro le Furie Rosse di Sergio Scariolo (inizio del match a Caceres in Extremadura alle ore 18:00): si tratterà più di un test di lusso dove provare a testare la condizione contro i Campioni del Mondo e d’Europa in ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Torna in campo l’Italdi Gianmarco Pozzecco per leai. Gli Azzurri sfidano a Livorno questa, giovedì 23 Febbraio, l’nella penultima giornata per il girone L (inizio del match previsto alle ore 21:00). Pass già in tasca per Marco Spissu e compagni, grazie all’importante successo in trasferta contro la Georgia nell’ultima finestra disputata a Novembre 2022. L’chiuderà poi il percorso di qualificazione alla rassegna iridata – che si svolgerà quest’estate in Asia tra Indonesia, Filippine e Giappone – domenica sera in Spagna contro le Furie Rosse di Sergio Scariolo (inizio del match a Caceres in Extremadura alle ore 18:00): si tratterà più di un test di lusso dove provare a testare la condizione contro i Campioni del Mondo e d’Europa in ...

