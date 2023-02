Italia, Bertolini: «L’errore ci ha messo in difficoltà, ma sono soddisfatta per il lavoro fatto dalle ragazze» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milena Bertolini, Ct dell’Italia Femminile, ha parlato al termine della partita contro la Corea nell’Arnold Clarke Cup Milena Bertolini, Ct dell’Italia Femminile, ha parlato al termine della partita contro la Corea nell’Arnold Clarke Cup. Le sue parole riportate dalla FIGC: «Abbiamo controllato il match per tutto il primo tempo e per buona parte della ripresa poi abbiamo commesso un errore e lì siamo andati in difficoltà psicologica e la Corea ha creato occasioni e ci ha messo in difficoltà. In questo torneo abbiamo lavorato sulla mentalità delle ragazze e sono soddisfatta perché siamo migliorate partita dopo partita. Oggi, nel momento di maggiore difficoltà, le calciatrici più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milena, Ct dell’Femminile, ha parlato al termine della partita contro la Corea nell’Arnold Clarke Cup Milena, Ct dell’Femminile, ha parlato al termine della partita contro la Corea nell’Arnold Clarke Cup. Le sue parole riportate dalla FIGC: «Abbiamo controllato il match per tutto il primo tempo e per buona parte della ripresa poi abbiamo comun errore e lì siamo andati inpsicologica e la Corea ha creato occasioni e ci hain. In questo torneo abbiamo lavorato sulla mentalità delleperché siamo migliorate partita dopo partita. Oggi, nel momento di maggiore, le calciatrici più ...

