Iss: "Malattie batteriche e meningiti, in pandemia meno casi" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute)() - meno infezioni batteriche gravi in pandemia. Nel 2020 e nel 2021 sono calati i casi di Malattie batteriche invasive e di meningiti da pneumococco, meningococco ed Haemophilus influenzae. Un fenomeno legato alle restrizioni sociali determinate da Covid. A delineare il trend è il rapporto dell'Istituto superiore di sanità 'Sorveglianza delle Malattie batteriche invasive in Italia. Dati 2019-2021'. Nel dettaglio, per quanto riguarda il meningococco (Neisseria meningitidis), nel 2021 sono stati segnalati 26 casi di malattia invasiva, mentre nel 2020 e 2019 ne sono stati segnalati 74 e 190 rispettivamente. Nel periodo di riferimento, l'incidenza delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute)() -infezionigravi in. Nel 2020 e nel 2021 sono calati idiinvasive e dida pneumococco, meningococco ed Haemophilus influenzae. Un fenolegato alle restrizioni sociali determinate da Covid. A delineare il trend è il rapporto dell'Istituto superiore di sanità 'Sorveglianza delleinvasive in Italia. Dati 2019-2021'. Nel dettaglio, per quanto riguarda il meningococco (Neisseriadis), nel 2021 sono stati segnalati 26di malattia invasiva, mentre nel 2020 e 2019 ne sono stati segnalati 74 e 190 rispettivamente. Nel periodo di riferimento, l'incidenza delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... istsupsan : ??Nel 2020 e 2021 in calo i casi di malattie batteriche invasive e #meningiti da #pneumococco, #meningococco, Haemop… - AllertApc : RT @istsupsan: ??Nel 2020 e 2021 in calo i casi di malattie batteriche invasive e #meningiti da #pneumococco, #meningococco, Haemophilus inf… - Giornaleditalia : Iss: 'Malattie batteriche e meningiti, in pandemia meno casi' - AparolinCamilla : RT @istsupsan: ??Nel 2020 e 2021 in calo i casi di malattie batteriche invasive e #meningiti da #pneumococco, #meningococco, Haemophilus inf… - Brasco71 : RT @AStramezzi: L’avevamo commentato insieme in diretta su ByoBlu Ora in un’intervista a Andrea Caldart, il Prof. Cosentino, farmacologo,… -