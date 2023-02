Israele bombarda la Striscia di Gaza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cresce la tensione tra Israele e Palestina. . I raid israeliani sono arrivati in risposta ai razzi lanciati dall’enclave verso località israeliane al confine con Gaza. : cos’è successo? Cresce la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha bombardato la Striscia di Gaza. I Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cresce la tensione trae Palestina. . I raid israeliani sono arrivati in risposta ai razzi lanciati dall’enclave verso località israeliane al confine con. : cos’è successo? Cresce la tensione in Medio Oriente dopo chehato ladi. I

