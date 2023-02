Iron Man | Tom Cruise stava davvero per essere il supereroe Marvel? Ecco la verità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il noto attore campione di incassi al box-office ha parlato delle voci che lo volevano vicinissimo al ruolo diMan prima dell'ingaggio di Robert Downey Jr. A partire dal 2008 Robert Downey Jr. è diventato per tutti i fan dellal'Man per antonomasia, ma non sono mancate in questi anni le voci secondo cui un altro attore fosse in lizza per il ruolo del genio, miliardario, playboy, filantropo. Stiamo parlando di Tom, campione di incassi al box-office con il suo Top Gun: Maverick. In una recente intervista ai microfoni di Phase Zero, però, l'attore ha categoricamente smentito le sue voci di un possibile casting nei panni diMan dichiarando: "Assolutamente no, non ci sono mai andato vicino. Adoro Robert Downey Jr. e …