Ipocrisia su Fedez: perché la sinistra non ha difeso Giordano? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del caso Dahl, lo scrittore a cui sono state modificate alcune sue opere perché colpevole di aver usato il termine “grasso”. Questo, infatti, è l’ennesimo termine entrato a far parte della lista delle parole bandite dalla neo-lingua progressista. Ieri Michele Sera, in un suo pezzo su Repubblica, ha preso le difese dello scrittore britannico invitando a “boicottare le case editrici che scrivono in questa maniera”. Per carità, capisco il suo messaggio, ma questo gergo da comunisti non mi fa impazzire (ricorderete il “boicotta Israele”). Insomma, bastava dire di non comprare quei libri, e credo che intendesse questo. Il vero tema di Dahl e di questo commento di Sera è che, purtroppo, Sera scrive su Repubblica. Capite bene che leggere queste critiche sulle pagine di un giornale come Repubblica, che ci ha sempre fatto una testa così su ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del caso Dahl, lo scrittore a cui sono state modificate alcune sue operecolpevole di aver usato il termine “grasso”. Questo, infatti, è l’ennesimo termine entrato a far parte della lista delle parole bandite dalla neo-lingua progressista. Ieri Michele Sera, in un suo pezzo su Repubblica, ha preso le difese dello scrittore britannico invitando a “boicottare le case editrici che scrivono in questa maniera”. Per carità, capisco il suo messaggio, ma questo gergo da comunisti non mi fa impazzire (ricorderete il “boicotta Israele”). Insomma, bastava dire di non comprare quei libri, e credo che intendesse questo. Il vero tema di Dahl e di questo commento di Sera è che, purtroppo, Sera scrive su Repubblica. Capite bene che leggere queste critiche sulle pagine di un giornale come Repubblica, che ci ha sempre fatto una testa così su ...

