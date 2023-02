Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'C'è rammarico per il primo tempo, l'occasione di Lautaro, la parata incredibile a fine tempo. Volevamo d… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Inzaghi: 'Ottima partita, meritavamo il vantaggio già nel primo tempo. I sostituti hanno fatto tutti bene' - la_stordita : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'C'è rammarico per il primo tempo, l'occasione di Lautaro, la parata incredibile a fine tempo. Volevamo di più m… - internewsit : Inzaghi: «Primo round nostro. Lukaku? Un'arma, lo sapevamo! Dzeko...» - - CalcioPillole : #InterPorto, #Inzaghi: 'Meritavamo il vantaggio anche nel primo tempo'. Ecco tutte le sue parole. -

Prestazione solida da parte della squadra di, che ha costruito tanto e meritato una ... Nel finale ditempo pericolosissimi anche gli ospiti con Grujic che viene respinto da Onana, poi ...Commenta perOnana 7: Reattivo sulla botta di Grujic. Poi due interventi in pochi secondi, a murare le ... Passa nei tre in difesa quandodecide di dare maggiore spinta inserendo Dumfries, ...

Inzaghi: "Avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo" numero-diez.com

Inzaghi vs Conceicao, oggi rivali e ieri compagni: tutti gli allenatori di quella Lazio Sky Sport

Reggina, Inzaghi attende notizie dall'infermeria: Gagliolo resta fuori, speranze per Camporese TuttoReggina.com

Lazio, l’ex Strakosha: “Rifiutai la Roma. Inzaghi un padre, poi l’addio” Corriere dello Sport

Inzaghi: «Primo round nostro. Lukaku Un’arma, lo sapevamo! Dzeko…» Inter-News.it

Anche l'Inter il suo l'ha fatto, uno a zero sul Porto e al ritorno potrà giocare come sa fare meglio, aspettando l'avversario per ripartire in campo aperto. E' ancora presto per dirlo, ma lo diciamo l ...La prima vera occasione del match ... Facendosi trovare reattivo con una doppia parata straordinaria su Zaidu e Taremi. Inzaghi decide che è arrivato il momento di Lukaku e Gosens per Dzeko (esce ...