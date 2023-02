Inzaghi: «Dovevamo essere più veloci nel giro palla! Partita eccellente» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Simone Inzaghi ha parlato della prestazione della sua squadra contro il Porto, analizzando quanto fatto di buono e cosa i nerazzurri avrebbero potuto fare meglio Partita eccellente – Ecco le parole di Simone Inzaghi rilasciate tramite i canali ufficiali della UEFA: «Abbiamo giocato una Partita eccellente contro un avversario fisico e tecnico. Siamo amareggiati per il primo tempo perchè abbiamo molte occasioni con le quali potevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo, il Porto ha effettuato un contropiede pericoloso, ma Skriniar e Onana sono stati bravi. Poi le sostituzioni ci hanno aiutato molto. Nel primo tempo Dovevamo essere più veloci nel passarci la palla. Dovevamo costruire meglio e più velocemente. Ma i ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Simoneha parlato della prestazione della sua squadra contro il Porto, analizzando quanto fatto di buono e cosa i nerazzurri avrebbero potuto fare meglio– Ecco le parole di Simonerilasciate tramite i canali ufficiali della UEFA: «Abbiamo giocato unacontro un avversario fisico e tecnico. Siamo amareggiati per il primo tempo perchè abbiamo molte occasioni con le quali potevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo, il Porto ha effettuato un contropiede pericoloso, ma Skriniar e Onana sono stati bravi. Poi le sostituzioni ci hanno aiutato molto. Nel primo tempopiùnel passarci la palla.costruire meglio e più velocemente. Ma i ...

