(Di giovedì 23 febbraio 2023) Mezzo piede è nei quarti di finale di Champions League, in quel posto tra le migliori otto d'Europa che significherebbe elevare la squadra a un livello superiore. L'1 - 0 non lascia certo tranquilli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inzaghi: 'Avremmo meritato il vantaggio già all'intervallo. Che bravi Skriniar e Onana!': Inzaghi: 'Avremmo meritat… - Gazzetta_it : #InterPorto, Inzaghi: 'Avremmo meritato il vantaggio già all'intervallo. Bravi Skriniar e Onana sulla loro occasion… - it_inter : #Inzaghi: 'Abbiamo creato tantissimo, avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo' #InterPorto - ilmarax : Non per essere controcorrente ma sono un pochino deluso. Va bene la vittoria ma avremmo dovuto concretizzare di più… - GalloEmanuele : @cicciovalenti Partita difficile ma avremmo le carte giuste, tocca vedere se #Inzaghi se le gioca bene -

Nel primo tempo - spiega Simonea fine gara - abbiamo avuto un paio di grosse occasioni, poi nella ripresa abbiamo subìto una brutta ripartenza su cui sono stati bravi Skriniar e Onana. Poi l'...Alla vigilia degli ottavi di finale Simoneparla in conferenza stampa e con lui uno dei ... poi siamo andati troppo all'arrembaggio eanche potuto perdere. Per me è un discorso di ...

Inzaghi: "Avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo" numero-diez.com

Inter, Inzaghi: "Ottima partita, meritavamo il vantaggio già nel primo tempo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Porto, Inzaghi: "Meritavamo il vantaggio anche nel primo tempo" Calcio in Pillole

Inter, Inzaghi dopo la vittoria sul Porto in Champions League: le parole La Gazzetta dello Sport

Lazio, Lotito su Felipe Anderson: "Non lo avrei mai venduto. Inzaghi ... Sportitalia

MILANO - "Abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario fisico e tecnico, il primo tempo c'è del rammarico perché abbiamo avuto diverse occasioni. Nella ripresa abbiamo preso una ripartenza dov ...Sul campo, però, l’apporto del centravanti belga è stato ampiamente al di sotto delle aspettative. Lukaku, però, non si è mai fatto scoraggiare e nell’ultimo periodo sembra aver ritrovato brillantezza ...