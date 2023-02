Investire in oro conviene? Ecco perché è definito una “garanzia”

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Non molti sanno che il valore dell’oro cambia rapidamente, infatti, in meno di una settimana potrebbe essere già soggetto a variazioni. In tutti i casi, a prescindere dalle sue fluttuazioni di mercato, l’oro è da sempre reputato una “” negli scambi di beni. Scopriamone il. Anche oggi nel 21° secolo, dove ormai l’economia si spinge sempre di più verso la digitalizzazione, l’oro – chiamato anche “bene di rifugio” – risulta essere ancora necessario,esso viene valutato come un metallo raro, attendibile e consistente negli scambi di mercato. Infatti, beni materiali come banconote rare, monete e alcuni metalli molto preziosi come l’oro, entrano a far parte di un particolare ambiente economico; ma l’oro su tutti risulta essere un elemento importantissimo nell’ambito della valutazione di altre risorse, come ad ...